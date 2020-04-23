Украинцы украли деньги Красного Креста, выделенные на ремонт моста в Станице Луганской

23 Апр 2020 2020-04-23T21:44:17+03:00

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В подконтрольной Киеву Луганской области вскрылись масштабные хищения во время строительства моста через Северский Донец на КПВВ «Станица Луганская».

Напомним, разрушенный мост, ведущий на территорию ЛНР, был частично восстановлен в ноябре 2019 года. На его ремонт Международный комитет Красного Креста (МККК) выделил 60 млн евро. И вот теперь выяснилось, что минимум 10 млн гривен (25 млн рублей) были украдены украинскими строительными организациями. Информацию об этом обнародовал в Facebook народный депутат Украины Максим Ткаченко. В сообщении он ссылается на ответ, полученный от прокурора Луганской области Алексея Ляшенко.

Расследование хищений началось буквально через месяц после открытия моста. По версии прокуратуры, руководители одного из управлений Луганской областной государственной администрации вошли в сговор с коммерческими структурами с целью хищения средств. Для этого завышались объемы и стоимость подрядных работ.

Следователи уже допросили более 20 свидетелей, провели 8 обысков, а также экспертиз. Уголовное производство ведется по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU