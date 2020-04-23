Школьники из ЛНР стали лауреатами всероссийского конкурса
Трое школьников из Алчевска стали лауреатами всероссийского конкурса имени Владимира Вернадского. Ребята сами провели исследования и отправили свои научные работы на конкурс. Об этом сегодня сообщили в управлении информационного политики администрации Алчевска.
— Дипломом первой степени награждена Романчук Надежда за работу «Комплексная оценка экологического состояния водоемов Алчевска методом биотестирования и гидрохимического анализа». Дипломы лауреатов получили Сергей Перегорода за работу «Влияние использования осадков городских сточных вод в качестве удобрения на декоративные и эксплуатационные показатели газонных травостоев» и Виктор Корниенко за работу «Влияние экономических факторов на состояние здоровья населения», — рассказали в администрации.
Всероссийские юношеские чтения имени Владимира Вернадского входят в тройку крупнейших научно-практических конференций России. Обычно конкурс проходит в Москве. Там работы юных дарований оценивали эксперты из Российской академии наук. Но из-за угрозы распространения коронавируса было решено провести его в дистанционном режиме. Благодаря этому, ребята из Алчевска смогли поучаствовать и завоевать свои титулы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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