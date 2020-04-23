Власти ДНР рекомендуют жителям Республики не посещать кладбища в поминальные дни
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории ДНР, власти Республики рекомендуют жителям воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе.
- Для профилактики и предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции мы настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения кладбищ, - говорится в сообщении. - Также сейчас крайне важно максимально ограничить контакты с окружающими и пользование общественным транспортом.
Поэтому в эти дни не будет дополнительных маршрутов городского пассажирского транспорта.
- Это вынужденная мера для сохранения здоровья граждан Республики, так как для недопущения распространения коронавирусной инфекции крайне важно оставаться дома, - сказали в Межведомственном штабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU