Власти ДНР рекомендуют жителям Республики не посещать кладбища в поминальные дни

23 Апр 2020 2020-04-23T17:17:06+03:00

Это вынужденная мера для сохранения здоровья граждан Республики. Фото: merezha.co

В связи с угрозой коронавируса важно ограничить контакты с окружающими

Изменить размер текста: A A

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории ДНР, власти Республики рекомендуют жителям воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе.

- Для профилактики и предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции мы настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения кладбищ, - говорится в сообщении. - Также сейчас крайне важно максимально ограничить контакты с окружающими и пользование общественным транспортом.

Поэтому в эти дни не будет дополнительных маршрутов городского пассажирского транспорта.

- Это вынужденная мера для сохранения здоровья граждан Республики, так как для недопущения распространения коронавирусной инфекции крайне важно оставаться дома, - сказали в Межведомственном штабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 23 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU