2020-04-23T17:17:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти ДНР рекомендуют жителям Республики не посещать кладбища в поминальные дни

В связи с угрозой коронавируса важно ограничить контакты с окружающими
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Это вынужденная мера для сохранения здоровья граждан Республики. Фото: merezha.coЭто вынужденная мера для сохранения здоровья граждан Республики. Фото: merezha.co
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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории ДНР, власти Республики рекомендуют жителям воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе.

- Для профилактики и предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции мы настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения кладбищ, - говорится в сообщении. - Также сейчас крайне важно максимально ограничить контакты с окружающими и пользование общественным транспортом.

Поэтому в эти дни не будет дополнительных маршрутов городского пассажирского транспорта.

- Это вынужденная мера для сохранения здоровья граждан Республики, так как для недопущения распространения коронавирусной инфекции крайне важно оставаться дома, - сказали в Межведомственном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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