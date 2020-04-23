2020-04-23T18:40:13+03:00
Политика

В Донбассе готовится еще один обмен пленными

Контактной группе поручили ускорить подготовку к очередному обмену
Екатерина Сорока
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Последний крупный обмен прошел в районе Горловки 29 декабря 2019 годаПоследний крупный обмен прошел в районе Горловки 29 декабря 2019 годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В ходе видеоконференции участникам Контактной группы поручили ускорить подготовку к очередному обмену пленными между Украиной и Республиками Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел ДНР.

— Что касается важнейшего вопроса повестки рабочей группы по гуманитарным вопросам – обмена удерживаемыми лицами – участники Контактной группы поручили интенсифицировать подготовку очередного обмена, а также проработать оставшиеся после прошлых обменов проблемные аспекты, — говорится в сообщении.

Точная дата проведения второго в 2020 году обмена пленными в Донбассе пока неизвестна. Она будет уточнена позже.

Напомним, что 16 апреля прошел первый обмен пленными между Республиками и Украиной. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что Донецк передал Киеву 9 человек, а получил 10. В тоже время в Луганщине ЛНР передала 11 человек, а получила 4.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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