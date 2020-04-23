2020-04-23T16:01:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В районную больницу Попасной ночью привезли 30 киевских силовиков с коронавирусом

Число зараженных Covid-19 солдат ВСУ растет
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Солдат привезли в больницу ночью. Фото: warfiles.ruСолдат привезли в больницу ночью. Фото: warfiles.ru
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В ночь на 23 апреля в районную больницу Попасной привезли около тридцати солдат вооруженных формирований Украины, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По информации жителей населенного пункта Попасная, 22 апреля из Попаснянской центральной районной больницы были выписаны все пациенты за исключением зараженных коронавирусной инфекцией, - говорит Осадчий. - По словам очевидцев, с наступлением темноты к больнице подъехало три военных автомобиля без номерных знаков с выключенными фарами. Люди в защитных костюмах и масках выгрузили из машин около 30 человек на носилках и доставили в больницу.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что с утра вход в больницу закрыт, местные жители не принимаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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