В районную больницу Попасной ночью привезли 30 киевских силовиков с коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T16:01:57+03:00

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В ночь на 23 апреля в районную больницу Попасной привезли около тридцати солдат вооруженных формирований Украины, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По информации жителей населенного пункта Попасная, 22 апреля из Попаснянской центральной районной больницы были выписаны все пациенты за исключением зараженных коронавирусной инфекцией, - говорит Осадчий. - По словам очевидцев, с наступлением темноты к больнице подъехало три военных автомобиля без номерных знаков с выключенными фарами. Люди в защитных костюмах и масках выгрузили из машин около 30 человек на носилках и доставили в больницу.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что с утра вход в больницу закрыт, местные жители не принимаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU