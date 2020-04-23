2020-04-23T15:04:23+03:00
Политика

В ВСУ украли автомобильную технику и топливо

В отношении комбрига проводится разбирательство
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Сумма ущерба - два миллиона гривен. Фото: warfiles.ruСумма ущерба - два миллиона гривен. Фото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

В ходе проверки в 25-й бригаде украинских вооруженных формирований военная комиссия выявила недостачу автомобильной техники и горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- В ходе работы комиссии штаба ОТГ «Север» по проверке хода перевода вооружения и техники на режим летней эксплуатации, в подразделениях 25-й бригады выявлено отсутствие трех автомобильных кунгов (кузовов универсальных нулевого габарита), двух дизельных агрегатов АД-10, 50 тонн ГСМ, а также 300 литров специальных жидкостей и смазок, - рассказал он.

Осадчий отметил, что также было выявлено, что 70% техники было переведено формально.

- Необходимые для выполнения мероприятий топливо и смазки были списаны и проданы местным фермерам, - рассказывает официальный представитель оборонного ведомства ЛНР. - По предварительным данным, выявленный комиссией ущерб составляет более двух миллионов гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У освобожденных из украинского плена жителей ЛНР коронавирус не выявили

Это первичный тест. Более точные результаты станут известны после двухнедельного карантина (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти ДНР рекомендуют жителям Республики не посещать кладбища в поминальные дни
В районную больницу Попасной ночью привезли 30 киевских силовиков с коронавирусом
В ВСУ украли автомобильную технику и топливо
ВСУ обстреляли окраину Донецка
Украинская армия выпустила по территории ДНР 162 боеприпаса
Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 64 жителя
Жителя Мариуполя «попросили» написать фейки об эпидемии коронавируса в республиках Донбасса
Погода в Луганске на день: 23 апреля возможен небольшой дождь
Погода в Донецке на день: 23 апреля будет ясно и без осадков
Федерация дзюдо ДНР пообещала денежный приз за разработку талисмана для организации
В центре Донецка установили памятник Антону Чехову
Снайпер ВСУ открыл огонь по школе на западе Донецка
У освобожденных из украинского плена жителей ЛНР коронавирус не выявили
В ЛНР пациент с коронавирусом умер от хронической болезни сердца
В Антраците и Красном Луче в ЛНР отменены ограничения на передвижение людей и транспорта
В ДНР зарегистрирована первая смерть от коронавируса
Приют "ПИФ" просит помощи в стройке
Коронавирус в ЛНР: выздоровели семь человек
За пять дней коронавирус в ЛНР выявили у 27 жителей
Глава ДНР подписал Указ о предельном возрасте пребывания на госслужбе
Фонд помощи животным из Монако помог донецкому приюту, где содержится почти 800 собак
В ДНР появятся два новых заповедника
Денис Пушилин запретил до конца года штрафовать жителей ДНР за неуплату коммуналки
Ольга Кобцева о переговорах по Донбассу: Конструктива с украинской стороной достичь не удалось