В ВСУ украли автомобильную технику и топливо
В ходе проверки в 25-й бригаде украинских вооруженных формирований военная комиссия выявила недостачу автомобильной техники и горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
- В ходе работы комиссии штаба ОТГ «Север» по проверке хода перевода вооружения и техники на режим летней эксплуатации, в подразделениях 25-й бригады выявлено отсутствие трех автомобильных кунгов (кузовов универсальных нулевого габарита), двух дизельных агрегатов АД-10, 50 тонн ГСМ, а также 300 литров специальных жидкостей и смазок, - рассказал он.
Осадчий отметил, что также было выявлено, что 70% техники было переведено формально.
- Необходимые для выполнения мероприятий топливо и смазки были списаны и проданы местным фермерам, - рассказывает официальный представитель оборонного ведомства ЛНР. - По предварительным данным, выявленный комиссией ущерб составляет более двух миллионов гривен.
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ИСТОЧНИК KP.RU