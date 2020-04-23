ВСУ обстреляли окраину Донецка
Утром, 23 апреля, вооруженные формирования Украины обстреляли населенные пункты, расположенные на окраине Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- С 05.40 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению села Спартак. Всего выпущена 21 мина калибром 82 миллиметра, - сообщили в СЦКК.
В 08.25 украинская армия ударила по направлению от поселка Пески к поселку Жабичево.
- Совершено 50 выстрелов из ЗУ-23, - сказали в представительстве ДНР в СЦКК.
В представительстве отметили, что украинские военнослужащие обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке с применением гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.
Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 162 боеприпаса.
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