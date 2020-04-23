2020-04-23T14:25:37+03:00
Политика

ВСУ обстреляли окраину Донецка

Был выпущен 71 боеприпас
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
По обстрел попали три поселка. Фото: sharknews.ruПо обстрел попали три поселка. Фото: sharknews.ru
Изменить размер текста:

Утром, 23 апреля, вооруженные формирования Украины обстреляли населенные пункты, расположенные на окраине Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- С 05.40 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению села Спартак. Всего выпущена 21 мина калибром 82 миллиметра, - сообщили в СЦКК.

В 08.25 украинская армия ударила по направлению от поселка Пески к поселку Жабичево.

- Совершено 50 выстрелов из ЗУ-23, - сказали в представительстве ДНР в СЦКК.

В представительстве отметили, что украинские военнослужащие обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке с применением гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 162 боеприпаса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 23 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти ДНР рекомендуют жителям Республики не посещать кладбища в поминальные дни
В районную больницу Попасной ночью привезли 30 киевских силовиков с коронавирусом
В ВСУ украли автомобильную технику и топливо
ВСУ обстреляли окраину Донецка
Украинская армия выпустила по территории ДНР 162 боеприпаса
Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 64 жителя
Жителя Мариуполя «попросили» написать фейки об эпидемии коронавируса в республиках Донбасса
Погода в Луганске на день: 23 апреля возможен небольшой дождь
Погода в Донецке на день: 23 апреля будет ясно и без осадков
Федерация дзюдо ДНР пообещала денежный приз за разработку талисмана для организации
В центре Донецка установили памятник Антону Чехову
Снайпер ВСУ открыл огонь по школе на западе Донецка
У освобожденных из украинского плена жителей ЛНР коронавирус не выявили
В ЛНР пациент с коронавирусом умер от хронической болезни сердца
В Антраците и Красном Луче в ЛНР отменены ограничения на передвижение людей и транспорта
В ДНР зарегистрирована первая смерть от коронавируса
Приют "ПИФ" просит помощи в стройке
Коронавирус в ЛНР: выздоровели семь человек
За пять дней коронавирус в ЛНР выявили у 27 жителей
Глава ДНР подписал Указ о предельном возрасте пребывания на госслужбе
Фонд помощи животным из Монако помог донецкому приюту, где содержится почти 800 собак
В ДНР появятся два новых заповедника
Денис Пушилин запретил до конца года штрафовать жителей ДНР за неуплату коммуналки
Ольга Кобцева о переговорах по Донбассу: Конструктива с украинской стороной достичь не удалось