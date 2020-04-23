2020-04-23T13:06:25+03:00
Политика

Украинская армия выпустила по территории ДНР 162 боеприпаса

Под обстрел попали девять населенных пунктов Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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При обстрелах ВСУ применяли минометы. Фото: warfiles.ruПри обстрелах ВСУ применяли минометы. Фото: warfiles.ru
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За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 162 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК отметили, что под обстрел попали девять населенных пунктов Республики.

- Обстрелам на донецком направлении подвергся район «Вольво-центра», поселки шахты «Трудовская», Александровка, Старомихайловка и село Спартак; на горловском направлении – районы поселков Гольмовский и Доломитное; на мариупольском направлении - окрестности сел Петровское и Саханка, - рассказали в представительстве.

В представительстве ДНР в Совместном центре рассказали, что при обстрелах Республики применялись 82 и 120-миллиметровые минометы, вооружение БМП и БТР, стрелковое оружие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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