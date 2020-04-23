Украинская армия выпустила по территории ДНР 162 боеприпаса
За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 162 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В СЦКК отметили, что под обстрел попали девять населенных пунктов Республики.
- Обстрелам на донецком направлении подвергся район «Вольво-центра», поселки шахты «Трудовская», Александровка, Старомихайловка и село Спартак; на горловском направлении – районы поселков Гольмовский и Доломитное; на мариупольском направлении - окрестности сел Петровское и Саханка, - рассказали в представительстве.
В представительстве ДНР в Совместном центре рассказали, что при обстрелах Республики применялись 82 и 120-миллиметровые минометы, вооружение БМП и БТР, стрелковое оружие.
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ИСТОЧНИК KP.RU