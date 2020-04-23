Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 64 жителя

23 Апр 2020 2020-04-23T12:14:26+03:00

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 67 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом сообщили в Минздраве Республики

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Двое жителей Республики, зараженные коронавирусной инфекцией, выздоровели и были выписаны из больницы, один скончался. За все время Covid-19 зарегистрирован у 67 человек.

- Лечение продолжают 64 человека, - сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

По данным на 9.00 23 апреля медики ДНР взяли под наблюдение 11 жителей, десять из них были госпитализированы.

Всего в условиях стационара находятся 309 человек.

- 7912 человек – находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 8221 человек, - говорят в Минздраве Республики. - Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на Covid-19 – 60 человек.

В Республике продолжает действовать режим повышенной готовности. Введены дополнительные меры. Для жителей старше 65 лет самоизоляцию продлили до 30 апреля включительно. Также все жители обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте

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ИСТОЧНИК KP.RU