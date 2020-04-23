2020-04-23T10:01:23+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 23 апреля возможен небольшой дождь

Воздух прогреется до 15 градусов тепла
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Днем возможен небольшой дождь. Фото: luganks.suДнем возможен небольшой дождь. Фото: luganks.su
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23 апреля в столице Луганской Народной Республики будет теплая погода. По прогнозу синоптиков в этот день температура воздуха прогреется до +15 градусов.

- Ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, - сообщили синоптики.

В Краснодоне и Алчевске, 23 апреля, будет +13 - +15.

+11 - +13 ожидается в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют +12 - +14.

Возможно, днем может пойти небольшой дождь.

Народный прогноз: В этот день в старину наблюдали за солнцем: «Если солнце взойдет красное в туманной дымке - год будет хлебородным. Если выкатится из-за горы - придется перепахивать озимое поле да засевать яровиной». В это время раскрываются почки у груши, у дуба. Всходят нарциссы, крокусы, а при ранней и теплой весне могут зацветать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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