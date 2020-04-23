Погода в Донецке на день: 23 апреля будет ясно и без осадков

23 Апр 2020 2020-04-23T09:46:22+03:00

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В четверг, 23 апреля, в Донецке установится теплая погода. После утренних колебаний температуры от -1 до -3, уже к обеду будет +12. Скорость ветра до 3,9 метров в секунду.

- В этот день будет ясная и безоблачная погода. Без осадков, - говорят синоптики.

К трем часам дня в Донецке будет +13, в шесть вечера - +12, а уже ближе к ночи температура начнет опускаться. В 21.00 прогнозируется +5.

Народный прогноз: 23 апреля отмечается день памяти святых мучеников Терентия, Помпия и других. В этот день в старину наблюдали за солнцем: «Если солнце взойдет красное в туманной дымке - год будет хлебородным. Если выкатится из-за горы - придется перепахивать озимое поле да засевать яровиной». В это время раскрываются почки у груши, у дуба. Всходят нарциссы, крокусы, а при ранней и теплой весне могут зацветать.

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ИСТОЧНИК KP.RU