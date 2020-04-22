2020-04-22T20:45:31+03:00
Политика

Снайпер ВСУ открыл огонь по школе на западе Донецка

Здание школы получило повреждение
Екатерина Сорока
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Обстрел зафиксирован по направлению Марьинка – Александровка. Фото: архив ДАНОбстрел зафиксирован по направлению Марьинка – Александровка. Фото: архив ДАН
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Сегодня вечером украинские силовики открыли огонь по западу Донецка. Под обстрел попала школа в населенном пункте Александровка, есть повреждения. На данный момент известно, что работал украинский снайпер, а использовалось снайперское оружие и ручной противотанковый гранатомет. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации.

— В 18.50 вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Александровка с применением снайперского оружия и РПГ. В результате обстрела повреждено остекление школы по адресу: улица Ленина, 171, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв среди мирных жителей нет. Более подробная информация уточняется.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса с марта школы Республики закрыты на карантин. Всех учеников перевели на дистанционное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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