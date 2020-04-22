В Антраците и Красном Луче в ЛНР отменены ограничения на передвижение людей и транспорта
Сегодня в ЛНР принято решение на снятие ограничений передвижения людей и транспорта в Антраците и Красном Луче. Такое решение вынесла Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве (ЧСПК) ЛНР. Ранее там было введено ограничение на передвижение людей и транспорта из-за широкого круга общения зараженного пациента.
- Как доложил комиссии главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко, введенный ранее строгий режим самоизоляции граждан и запрет передвижения общественного транспорта в этих городах дали свой положительный эффект, на сегодняшний день очаг инфекции локализован, и эти территории могут вернуться в действующий в Республике режим повышенной готовности, - сообщили в пресс-службе правительства.
Тем временем, в Донецкой Народной Республике зарегистрировали первый летальный случай от коронавирусной инфекции. Это был пациент 60-ти лет, поступивший в тяжелом состоянии.
Читайте также
«Капсула времени» на площади Ленина в Донецке: О чем говорится в послании наших предков в современность
Полвека назад в столице шахтерского края комсомольцы заложили капсулу времени с посланием к молодежи 2020 года (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU