В Антраците и Красном Луче в ЛНР отменены ограничения на передвижение людей и транспорта

22 Апр 2020 2020-04-22T20:22:59+03:00

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Сегодня в ЛНР принято решение на снятие ограничений передвижения людей и транспорта в Антраците и Красном Луче. Такое решение вынесла Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве (ЧСПК) ЛНР. Ранее там было введено ограничение на передвижение людей и транспорта из-за широкого круга общения зараженного пациента.

- Как доложил комиссии главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко, введенный ранее строгий режим самоизоляции граждан и запрет передвижения общественного транспорта в этих городах дали свой положительный эффект, на сегодняшний день очаг инфекции локализован, и эти территории могут вернуться в действующий в Республике режим повышенной готовности, - сообщили в пресс-службе правительства.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике зарегистрировали первый летальный случай от коронавирусной инфекции. Это был пациент 60-ти лет, поступивший в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU