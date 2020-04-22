2020-04-22T20:01:28+03:00
Дом. Семья

Приют "ПИФ" просит помощи в стройке

Животные, а здесь содержится около 800 собак, нуждаются в просторных вольерах
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Для окончания строительства необходимы 15 тысяч. Фото: Приют "ПИФ"Для окончания строительства необходимы 15 тысяч. Фото: Приют "ПИФ"
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Самый крупный приют для бездомных животных «ПИФ» просит о помощи в стройке. Сегодня там живут почти 800 собак, многие из которых требуют лечения и регулярного приема препаратов. Сейчас, в кризис, когда людям, жертвовавшим средства в приют, и самим приходится непросто, животным сложно вдвойне.

- Каждый день для приюта- не только попытка выжить, но и стать лучше. Сейчас в приюте идёт стройка, на которую мы пытались собрать деньги. Не собрано и половины, а хвостатые ждут. Ютятся в маленьких клетках, надеются на лучшие условия, - рассказали сотрудники приюта. - Сбор продолжается! До цели осталось не так много - всего 15 000 рублей. Пожалуйста, не бросайте нас в беде.

На счету приюта тысячи спасенных жизней животных. Давайте поможем и им.

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

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ИСТОЧНИК KP.RU

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