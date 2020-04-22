Коронавирус в ЛНР: выздоровели семь человек
Семь жителей Луганской Народной Республики, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, выздоровели и были выписаны из больницы. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
- На обсервации у нас уже гораздо меньше находятся наблюдаемых, потому что в обсервационные условия мы помещали людей, которые прибывали из дальнего зарубежья. На сегодняшний день менее 100 человек находятся в обсервационных отделениях, - рассказала Наталия Пащенко.
Напомним, что за пять прошедших дней в Республике выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время в ЛНР зарегистрировано 48 случаев заболевания Covid-19.
Тем временем, глава Минздрава сообщила о смерти одного из зараженных коронавирусом жителя. 74-летний мужчина скончался не от Covid-19, а от сердечно-сосудистой патологии.
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