За пять дней коронавирус в ЛНР выявили у 27 жителей

22 Апр 2020 2020-04-22T19:00:19+03:00

За все время в ЛНР выявили 48 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

48 случаев заражения Covid-19 обнаружено в ЛНР за все время

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В Луганской Народной Республике за пять дней зафиксировали 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- Это случаи - контактные по предыдущим случаям заболевания. То есть это не новые заболевшие, а контактные по тем людям, которые уже выявлены. Это подтверждает нашу правильную работу по локализации очага инфекции, - сказала Пащенко.

Также глава Минздрава рассказала, что один из пациентов с положительным тестом на коронавирус скончался. Смерть наступила от сердечно-сосудистой патологии.

- Повлиял вирус Covid на его заболевание или нет, сейчас нельзя сказать, так как зафиксирован коронавирус был в день смерти. Летальный исход у пациента наступил не по причине дыхательной недостаточности, типичной при коронавирусе, - сказала Пащенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU