В ЛНР пациент с коронавирусом умер от хронической болезни сердца
В ЛНР умер первый пациент с коронавирусом. Причиной смерти стал не Сovid-19, а сердечно-сосудистая патология. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
— Летальный исход у пациента наступил не по причине дыхательной недостаточности типичной при коронавирусе, он не подключался к искусственной вентиляции легких – это дает основания все-таки заявлять, что пациент умер естественной смертью от сердечно-сосудистой патологии, — рассказала министр.
Как сообщает Наталия Пащенко, коронавирус у него выявили только в день смерти. Но повлиял ли он как-то на ход развития болезни или нет, эксперты пока сказать не могут.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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