В ЛНР пациент с коронавирусом умер от хронической болезни сердца

22 Апр 2020 2020-04-22T20:36:08+03:00

Коронавирус у больного выявили только в день смерти

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В ЛНР умер первый пациент с коронавирусом. Причиной смерти стал не Сovid-19, а сердечно-сосудистая патология. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

— Летальный исход у пациента наступил не по причине дыхательной недостаточности типичной при коронавирусе, он не подключался к искусственной вентиляции легких – это дает основания все-таки заявлять, что пациент умер естественной смертью от сердечно-сосудистой патологии, — рассказала министр.

Как сообщает Наталия Пащенко, коронавирус у него выявили только в день смерти. Но повлиял ли он как-то на ход развития болезни или нет, эксперты пока сказать не могут.

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ИСТОЧНИК KP.RU