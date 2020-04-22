2020-04-22T20:36:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В ЛНР пациент с коронавирусом умер от хронической болезни сердца

Коронавирус у больного выявили только в день смерти
Екатерина Сорока
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В ЛНР подтверждено 48 случаев заражения коронавирусомВ ЛНР подтверждено 48 случаев заражения коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В ЛНР умер первый пациент с коронавирусом. Причиной смерти стал не Сovid-19, а сердечно-сосудистая патология. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

— Летальный исход у пациента наступил не по причине дыхательной недостаточности типичной при коронавирусе, он не подключался к искусственной вентиляции легких – это дает основания все-таки заявлять, что пациент умер естественной смертью от сердечно-сосудистой патологии, — рассказала министр.

Как сообщает Наталия Пащенко, коронавирус у него выявили только в день смерти. Но повлиял ли он как-то на ход развития болезни или нет, эксперты пока сказать не могут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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