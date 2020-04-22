2020-04-22T20:37:58+03:00
Коронавирус Covid-19

У освобожденных из украинского плена жителей ЛНР коронавирус не выявили

Это первичный тест. Более точные результаты станут известны после двухнедельного карантина
Екатерина Сорока
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В ходе обмена пленными украинская сторона передала ЛНР 4 человек, ЛНР – 11В ходе обмена пленными украинская сторона передала ЛНР 4 человек, ЛНР – 11Фото: Андрей АБРАМОВ
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Первичный анализ на коронавирус у бывших военнопленных Украины показал отрицательный результат. Более точные результаты станут известны после двухнедельного карантина. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

— На сегодняшний момент четверо лиц, освобожденных из украинского плена, находятся в условиях стационара. Взяты первично анализы на предмет зараженности COVID-инфекции – они отрицательные, — сообщила министр. — В течение 14 дней будем наблюдать за этими людьми. После повторно возьмем анализы, и, в случае отрицательных результатов, будем переводить этих людей в учреждения здравоохранения для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи.

Напомним, что 16 апреля прошел первый в этом году обмен пленными. Украинская сторона передала ЛНР четырех человек. Сразу же после этого их отправили на двухнедельный карантин. Это обязательная мера предосторожности, чтобы убедиться, что они не заразились коронавирусной инфекцией, пока находились на территории Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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