2020-04-22T23:47:54+03:00
Спорт

Федерация дзюдо ДНР пообещала денежный приз за разработку талисмана для организации

Конкурс на новый талисман Федерации дзюдо продлится до 9 июня
Екатерина Сорока
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Какой из талисманов лучше подходит Федерации дзюдо будут решать пользователи соцсетей. Фото: judo-dnr.ruКакой из талисманов лучше подходит Федерации дзюдо будут решать пользователи соцсетей. Фото: judo-dnr.ru
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Федерация дзюдо ДНР запустила творческий конкурс на разработку нового талисмана для организации. Автор лучшей работы получит денежный приз – 20 тысяч рублей. Об этом сообщили организаторы в пресс-службе Федерации.

— В рамках данного конкурса участникам предлагается разработать талисман Федерации дзюдо ДНР для его последующего использования при проведении различных спортивных и развлекательных мероприятий, — говорится в сообщении.

Ограничений для творчества у конкурсантов нет. В качестве талисмана может выступать выдуманное существо или реальное животное. Главное, чтобы на персонаже была изображена символика Федерации дзюдо ДНР.

— Участник, творческая работа которого, заняла первое место по итогам онлайн голосования, получит денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, — добавили в пресс-службе.

Но прежде чем начать творческий полет фантазии, участники должны соблюсти все организаторские требования конкурса. Это подача заявок, подписка на аккаунты в соцсетях и т.п. Без выполнения всех пунктов участие в конкурсе будет недействительным. Детальнее о всех деталях можно узнать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Федерация дзюдо ДНР пообещала денежный приз за разработку талисмана для организации
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