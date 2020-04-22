Федерация дзюдо ДНР пообещала денежный приз за разработку талисмана для организации
Федерация дзюдо ДНР запустила творческий конкурс на разработку нового талисмана для организации. Автор лучшей работы получит денежный приз – 20 тысяч рублей. Об этом сообщили организаторы в пресс-службе Федерации.
— В рамках данного конкурса участникам предлагается разработать талисман Федерации дзюдо ДНР для его последующего использования при проведении различных спортивных и развлекательных мероприятий, — говорится в сообщении.
Ограничений для творчества у конкурсантов нет. В качестве талисмана может выступать выдуманное существо или реальное животное. Главное, чтобы на персонаже была изображена символика Федерации дзюдо ДНР.
— Участник, творческая работа которого, заняла первое место по итогам онлайн голосования, получит денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, — добавили в пресс-службе.
Но прежде чем начать творческий полет фантазии, участники должны соблюсти все организаторские требования конкурса. Это подача заявок, подписка на аккаунты в соцсетях и т.п. Без выполнения всех пунктов участие в конкурсе будет недействительным. Детальнее о всех деталях можно узнать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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