Глава ДНР подписал Указ о предельном возрасте пребывания на госслужбе
Денис Пушилин подписал указ, который продлевает предельный возраст госслужащего до 70 лет. Этот документ сегодня был опубликован на официальном сайте Главы Республики.
— Срок государственной гражданской службы ДНР государственным гражданским служащим, достигшим предельного возраста пребывания на гражданской службе, с согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет), — говорится в сообщении. — Настоящий Указ вступает в силу с 16 мая.
Добавим, что этот указ касается только госслужащих, которые находятся на должности «руководителей» высшей группы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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