Глава ДНР подписал Указ о предельном возрасте пребывания на госслужбе

22 Апр 2020 2020-04-22T17:23:16+03:00

Теперь предельный возраст для госслужащего составляет 70 лет

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Денис Пушилин подписал указ, который продлевает предельный возраст госслужащего до 70 лет. Этот документ сегодня был опубликован на официальном сайте Главы Республики.

— Срок государственной гражданской службы ДНР государственным гражданским служащим, достигшим предельного возраста пребывания на гражданской службе, с согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет), — говорится в сообщении. — Настоящий Указ вступает в силу с 16 мая.

Добавим, что этот указ касается только госслужащих, которые находятся на должности «руководителей» высшей группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU