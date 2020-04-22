2020-04-22T17:23:16+03:00
Политика

Глава ДНР подписал Указ о предельном возрасте пребывания на госслужбе

Теперь предельный возраст для госслужащего составляет 70 лет
Екатерина Сорока
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Указ был подписан еще 16 мая. Фото: ДАНУказ был подписан еще 16 мая. Фото: ДАН
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Денис Пушилин подписал указ, который продлевает предельный возраст госслужащего до 70 лет. Этот документ сегодня был опубликован на официальном сайте Главы Республики.

Срок государственной гражданской службы ДНР государственным гражданским служащим, достигшим предельного возраста пребывания на гражданской службе, с согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет), — говорится в сообщении. — Настоящий Указ вступает в силу с 16 мая.

Добавим, что этот указ касается только госслужащих, которые находятся на должности «руководителей» высшей группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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