Денис Пушилин запретил до конца года штрафовать жителей ДНР за неуплату коммуналки
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Указ, согласно которому запрещается до конца года штрафовать жителей за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Документ опубликован на официальном сайте руководителя ДНР.
- Юридическим лицам государственной и муниципальной форм собственности временно не начислять и не применять штрафные санкции (неустойки, штрафы, пеню) за несвоевременное исполнение договорных обязательств, - говорится в тексте Указа.
Также запрещено применять санкции в отношении юридических лиц, деятельность предприятий которых была ограничена из-за введенных мер по противодействию коронавирусной инфекции на территории Республики.
Действие Указа не распространяется на сферу сферу ценообразования и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. За такие нарушения – штраф придется платить.
Документ вступил в силу и будет действовать до 31 декабря 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU