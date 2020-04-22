2020-04-22T14:10:43+03:00
Общество

Денис Пушилин запретил до конца года штрафовать жителей ДНР за неуплату коммуналки

Об этом говорится в опубликованном на сайте Главы Республики Указе
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Штрафы за неуплату коммуналки запрещено начислять до конца годаШтрафы за неуплату коммуналки запрещено начислять до конца годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Указ, согласно которому запрещается до конца года штрафовать жителей за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Документ опубликован на официальном сайте руководителя ДНР.

- Юридическим лицам государственной и муниципальной форм собственности временно не начислять и не применять штрафные санкции (неустойки, штрафы, пеню) за несвоевременное исполнение договорных обязательств, - говорится в тексте Указа.

Также запрещено применять санкции в отношении юридических лиц, деятельность предприятий которых была ограничена из-за введенных мер по противодействию коронавирусной инфекции на территории Республики.

Действие Указа не распространяется на сферу сферу ценообразования и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. За такие нарушения – штраф придется платить.

Документ вступил в силу и будет действовать до 31 декабря 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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