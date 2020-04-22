За сутки новых случаев коронавируса в ДНР не выявили

22 Апр 2020 2020-04-22T12:52:34+03:00

Коронавирус в ДНР за все время выявлен у 36 человек

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В минздраве заявили, что на утро 22 апреля новых случаев заболевания коронавирусом в ДНР зарегистрировано не было.

— По состоянию на 11.00 22 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 36, за сутки – 0, летальных случаев – 0, выписаны с выздоровлением – 2. Находятся на лечении 34, — говорится в сообщении.

Напомним, что последний случай заражения коронавирусом нового типа в Республике был зарегистрирован 17 апреля. В целях предосторожности жителям все так же необходимо соблюдать масочный режим в магазинах, общественном транспорте и аптеках. Нарушителей выявляют сотрудники полиции. А для пожилых людей старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 30 апреля включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU