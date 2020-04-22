За сутки новых случаев коронавируса в ДНР не выявили
В минздраве заявили, что на утро 22 апреля новых случаев заболевания коронавирусом в ДНР зарегистрировано не было.
— По состоянию на 11.00 22 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 36, за сутки – 0, летальных случаев – 0, выписаны с выздоровлением – 2. Находятся на лечении 34, — говорится в сообщении.
Напомним, что последний случай заражения коронавирусом нового типа в Республике был зарегистрирован 17 апреля. В целях предосторожности жителям все так же необходимо соблюдать масочный режим в магазинах, общественном транспорте и аптеках. Нарушителей выявляют сотрудники полиции. А для пожилых людей старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 30 апреля включительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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