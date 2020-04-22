Фонд помощи животным из Монако помог донецкому приюту, где содержится почти 800 собак

22 Апр 2020 2020-04-22T16:22:14+03:00

Кроме собак на территории приюта также живут коты. Фото: Инстаграм приюта

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Из-за угрозы распространения коронавируса у приюта для бездомных животных «ПИФ» наступили финансовые трудности. Пожертвований стало гораздо меньше. В этот кризисный момент приюту помогла ассоциация помощи животным из Монако.

— В приюте постоянно проживает почти 800 собак. И потому мы вынуждены каждый день просить о помощи. Мы очень благодарим фонд из Монако за оказанную помощь приюту. Друзья, мы существуем только благодаря вам. Спасибо каждому за то, что не оставляете нас, — пишут сотрудники приюта в соцсетях.

Приют до сих пор работает только благодаря помощи неравнодушных пользователей соцсетей, волонтеров, благотворительных фондов. Львиная доля бюджета идет на содержание собак. Но кроме содержания в приют попадают тяжелобольные животные, которым нужна сложная операция или лечение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/774700" frameborder="0"></iframe> Благодарность "Пиф" фонду помощи животным EducdogsMonako.org.! другой источник

Помочь приюту можно финансово переводом на один из реквизитов:

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

Карта ЦРБ ДНР- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

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ИСТОЧНИК KP.RU