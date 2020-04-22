Фонд помощи животным из Монако помог донецкому приюту, где содержится почти 800 собак
Из-за угрозы распространения коронавируса у приюта для бездомных животных «ПИФ» наступили финансовые трудности. Пожертвований стало гораздо меньше. В этот кризисный момент приюту помогла ассоциация помощи животным из Монако.
— В приюте постоянно проживает почти 800 собак. И потому мы вынуждены каждый день просить о помощи. Мы очень благодарим фонд из Монако за оказанную помощь приюту. Друзья, мы существуем только благодаря вам. Спасибо каждому за то, что не оставляете нас, — пишут сотрудники приюта в соцсетях.
Приют до сих пор работает только благодаря помощи неравнодушных пользователей соцсетей, волонтеров, благотворительных фондов. Львиная доля бюджета идет на содержание собак. Но кроме содержания в приют попадают тяжелобольные животные, которым нужна сложная операция или лечение.
Благодарность "Пиф" фонду помощи животным EducdogsMonako.org.! другой источник
Помочь приюту можно финансово переводом на один из реквизитов:
Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна
Карта ЦРБ ДНР- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20
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ИСТОЧНИК KP.RU
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