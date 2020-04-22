2020-04-22T12:04:43+03:00
Политика

Луганские фермеры во время полевых работ лишь чудом не подорвались на украинских снарядах

Рядом со столицей ЛНР нашли два неразорвавшихся боеприпаса, лежавшие в земле с 2014 года
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Снаряды лежали в траве у самой кромки поля. Фото: МЧС ЛНРСнаряды лежали в траве у самой кромки поля. Фото: МЧС ЛНР
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Во время полевых работ лишь чудом трактор луганских фермеров не наехал на два неразорвавшихся снаряда, оставшихся после активных боев в 2014 году. Боеприпасы лежали у кромки поля возле поселка Металлист.

- Два снаряда – калибра 100 мм и 125 мм - представляли реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников фермерского хозяйства, - сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

На место выехали сотрудники инженерно-саперного подразделения МЧС. Они осмотрели прилегающую территорию на наличие других взрывоопасных предметов и вывезли снаряды к месту санкционированного уничтожения. Кстати, саперы МЧС с начала года обнаружили почти 400 взрывоопасных предметов.

Саперы вывезли неразорвавшиеся боеприпасы. Фото: МЧС ЛНР

Саперы вывезли неразорвавшиеся боеприпасы. Фото: МЧС ЛНР

Напомним, что поселок Металлист находится в 10 километрах к северу от Луганска. В 2014 году поселок долгое время находился на линии соприкосновения ВСУ и ополчения ЛНР. 17 июня возле Металлиста ополченцы из батальона «Заря» разбили в бою добровольческий батальон «Айдар» (запрещенная в РФ организация). Было уничтожено свыше 50 карателей и 12 взяты в плен, включая Надежду Савченко. Впоследствии ее осудили в России за причастность к гибели двух российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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