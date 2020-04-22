Луганские фермеры во время полевых работ лишь чудом не подорвались на украинских снарядах
Во время полевых работ лишь чудом трактор луганских фермеров не наехал на два неразорвавшихся снаряда, оставшихся после активных боев в 2014 году. Боеприпасы лежали у кромки поля возле поселка Металлист.
- Два снаряда – калибра 100 мм и 125 мм - представляли реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников фермерского хозяйства, - сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
На место выехали сотрудники инженерно-саперного подразделения МЧС. Они осмотрели прилегающую территорию на наличие других взрывоопасных предметов и вывезли снаряды к месту санкционированного уничтожения. Кстати, саперы МЧС с начала года обнаружили почти 400 взрывоопасных предметов.
Саперы вывезли неразорвавшиеся боеприпасы. Фото: МЧС ЛНР
Напомним, что поселок Металлист находится в 10 километрах к северу от Луганска. В 2014 году поселок долгое время находился на линии соприкосновения ВСУ и ополчения ЛНР. 17 июня возле Металлиста ополченцы из батальона «Заря» разбили в бою добровольческий батальон «Айдар» (запрещенная в РФ организация). Было уничтожено свыше 50 карателей и 12 взяты в плен, включая Надежду Савченко. Впоследствии ее осудили в России за причастность к гибели двух российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
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ИСТОЧНИК KP.RU