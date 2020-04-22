2020-04-22T11:58:57+03:00
Политика

Украинские силовики выпустили по ЛНР шесть мин

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется
Екатерина Сорока
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Киевские силовики в очередной раз нарушили условия перемирия. Фото: eadaily.comКиевские силовики в очередной раз нарушили условия перемирия. Фото: eadaily.com
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21 апреля украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел начался днем. Для обстрела они использовали мины. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За 21 апреля со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксирован один обстрел по следующим направлениям: 14.20 Орехово – Березовское. Использовался миномет калибром 82 миллиметров (шесть мин), — говорится в сообщении.

Представительство ЛНР в Совместном центре уточняет информацию о пострадавших среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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