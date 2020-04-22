2020-04-22T11:00:47+03:00
Политика

Отопительный сезон в Луганске продлили до 24 апреля

Ранее в столицах ЛНР и ДНР уже продлевали сезон до 22 апреля
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке отключили отопление, хотя на улице еще холодно. Фото: minstroy-dnr.ruВ Донецке отключили отопление, хотя на улице еще холодно. Фото: minstroy-dnr.ru
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В Луганске городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) приняла решение о продлении отопительного сезона в Луганске до 24 апреля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска.

- Комиссия с учетом низких ночных температур, принимая во внимание большое количество населения, вынужденно находящегося дома в условиях низкой физической активности, приняла решение продлить отопительный сезон до 24 апреля до 24.00, – говорится в сообщении.

А вот в Донецке отопление уже отключили.

- Сегодня проснулась, а батареи холодные, – говорит жительница Пролетарского района столицы ДНР Татьяна Волкова. – Также нет горячей воды. Позвонила знакомым в центр города и в район железнодорожного вокзала. Там такая же картина. Надеялись, что продлят до пятницы, когда ожидается потепление на улице. У меня дети с соплями дома сидят.

Напомним, что отопительный сезон в Луганске и Донецке должен был завершиться 15 апреля, но власти из-за холодной погоды продлили его до 22 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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