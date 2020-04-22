Отопительный сезон в Луганске продлили до 24 апреля
В Луганске городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) приняла решение о продлении отопительного сезона в Луганске до 24 апреля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска.
- Комиссия с учетом низких ночных температур, принимая во внимание большое количество населения, вынужденно находящегося дома в условиях низкой физической активности, приняла решение продлить отопительный сезон до 24 апреля до 24.00, – говорится в сообщении.
А вот в Донецке отопление уже отключили.
- Сегодня проснулась, а батареи холодные, – говорит жительница Пролетарского района столицы ДНР Татьяна Волкова. – Также нет горячей воды. Позвонила знакомым в центр города и в район железнодорожного вокзала. Там такая же картина. Надеялись, что продлят до пятницы, когда ожидается потепление на улице. У меня дети с соплями дома сидят.
Напомним, что отопительный сезон в Луганске и Донецке должен был завершиться 15 апреля, но власти из-за холодной погоды продлили его до 22 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU