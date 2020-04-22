2020-04-22T12:01:37+03:00
Политика

«Канонада звучит с раннего утра»: Украина открыла огонь в районе участка разведения сил в Петровском

Силовики не спешат покидать участок разведения сил, несмотря на договоренности
Екатерина Сорока
Поделиться:
В районе участков развода сил ведут мониторинг в том числе и сотрудники СММ ОБСЕВ районе участков развода сил ведут мониторинг в том числе и сотрудники СММ ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Украинские силовики открыли огонь в пределах участка прошлого разведения сил у села Петровское. Об этом сообщили в сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В 05:35 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Богдановка – Петровское (в пределах участка разведения №3). Произведен 51 выстрел из БМП-1, выпущено девять гранат из СПГ, — говорится в сообщении.

В этом направлении звуки выстрелов не должны быть слышны априори. Там запрещено нахождение не только военной техники, но и личного состава.

Позднее украинские силовики также открыли огонь по поселку Старомихайловка и селу Саханка.

— В общей сложности выпущено 18 мин калибром 82 и 120 мм, 10 выстрелов из БМП. Применялись гранаты СПГ и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, — говорится в сообщении.

Читайте также

Зеленский и Аваков раздули историю с нарушением карантина в Святогорской лавре и умолчали, что в Донбассе на Пасху появился новый очаг коронавируса

В прифронтовом поселке Новотроицкое Волновахского района сотня жителей дралась без масок, не соблюдая дистанцию в полтора метра (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Денис Пушилин запретил до конца года штрафовать жителей ДНР за неуплату коммуналки
Ольга Кобцева о переговорах по Донбассу: Конструктива с украинской стороной достичь не удалось
За сутки новых случаев коронавируса в ДНР не выявили
В Минтрансе ДНР опровергли слухи об остановке транспортного сообщения между Донецком и Макеевкой
Луганские фермеры во время полевых работ лишь чудом не подорвались на украинских снарядах
«Канонада звучит с раннего утра»: Украина открыла огонь в районе участка разведения сил в Петровском
Украинские силовики выпустили по ЛНР шесть мин
Отопительный сезон в Луганске продлили до 24 апреля
Украинские перевозчики украли миллионы гривен прибыли за провоз жителей Донбасса через линию соприкосновения
Погода в Донецке на день: 22 апреля весь день будет пасмурно, но без осадков
Погода в Луганске на день: 22 апреля местами возможны сильные порывы ветра
Старомихайловку разносят снаряды ВСУ: Боеприпасы взорвались внутри жилища
В ДНР эпидемия ВИЧ/СПИДа не ослабевает
Окраины Донецка и Ясиноватая были обстреляны ВСУ
В ЛНР введут карантин в стационарах больниц и закроют кладбища для посещения
Масочный режим в ДНР: За что могут штрафовать
В Луганске МЧС обеззараживают общественный транспорт
Отопительный сезон в ДНР завершится 22 апреля
В ДТП в Луганске погибли мать и ребенок
Краснокнижные утки - огари облюбовали парк «Донецкий кряж»
На набережной Кальмиуса в Донецке появилось новое граффити к 75-летию Великой Победы
У жителя Донецка изъяли на дому целый склад оружия, включая гранатомет