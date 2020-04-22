«Канонада звучит с раннего утра»: Украина открыла огонь в районе участка разведения сил в Петровском

22 Апр 2020 2020-04-22T12:01:37+03:00

В районе участков развода сил ведут мониторинг в том числе и сотрудники СММ ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Украинские силовики открыли огонь в пределах участка прошлого разведения сил у села Петровское. Об этом сообщили в сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В 05:35 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Богдановка – Петровское (в пределах участка разведения №3). Произведен 51 выстрел из БМП-1, выпущено девять гранат из СПГ, — говорится в сообщении.

В этом направлении звуки выстрелов не должны быть слышны априори. Там запрещено нахождение не только военной техники, но и личного состава.

Позднее украинские силовики также открыли огонь по поселку Старомихайловка и селу Саханка.

— В общей сложности выпущено 18 мин калибром 82 и 120 мм, 10 выстрелов из БМП. Применялись гранаты СПГ и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU