Украинские перевозчики украли миллионы гривен прибыли за провоз жителей Донбасса через линию соприкосновения

22 Апр 2020 2020-04-22T09:56:22+03:00

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В коммунальном транспортном предприятии подконтрольной Киеву Донецкой области украли 5 миллионов гривен (13 миллионов рублей) выручки от перевозок жителей через линию соприкосновения.

По данным украинской прокуратуры, руководители коммунального предприятий (КП) заключали с частными перевозчиками договора на нерегулярные специальные перевозки пассажиров через линию разграничения с территории ДНР. После этого вносились недостоверные сведения в акты выполненных работ, занижалось фактическое количество пассажиров, перевезенных через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ). В результате коммунальное предприятие недополучило прибыль в сумме 5 миллионов гривен. Присвоенные таким образом средства аферисты распределили между собой.

Следователи местной полиции провели обыски в помещениях 10 фигурантов дела. Изъяты мобильные телефоны, бухгалтерская документация и черновые записи. Злоумышленникам светит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU