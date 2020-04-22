В Минтрансе ДНР опровергли слухи об остановке транспортного сообщения между Донецком и Макеевкой
В последние дни ходит много слухов о том, что города Республики закрываются, временно остановлено движение междугородних маршруток, а все из-за угрозы распространения коронавируса. В Министерстве транспорта ДНР сообщили достоверную информацию о работе транспорта.
— В связи с тем, что в последние дни в сети Интернет распространяется недостоверная информация о якобы «прекращении междугороднего пассажирского сообщения между Донецком и Макеевкой» Министерство транспорта ДНР официально сообщает, что на сегодняшний день все маршруты междугороднего и пригородного сообщения, в том числе между Донецком и Макеевкой, работают в штатном режиме, — говорится в сообщении.
Минтранс предпринимает меры предосторожности в связи с обстановкой. Транспортные средства каждый день проходят санобработку, а сами водители соблюдают масочный режим.
Напомним, что по официальным данным на 21 апреля в ДНР зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусом нового типа. При этом уже двое выписаны из больницы с выздоровлением.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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