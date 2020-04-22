2020-04-22T15:06:29+03:00
Общество

В ДНР появятся два новых заповедника

Заповедники будут называться «Балка Казенная» и «Балка Широкая»
Екатерина Сорока
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Для того, чтобы территории официально стали охраняемыми заповедниками, готовятся приказы для Минюст ДНР. Фото: gkecopoldnr.ruДля того, чтобы территории официально стали охраняемыми заповедниками, готовятся приказы для Минюст ДНР. Фото: gkecopoldnr.ru
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В Амвросиевском районе ДНР создадут сразу два природных заповедника. Их назовут «Балка Казенная» и «Балка Широкая». Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР.

«Балка Казенная» расположена на территории Амвросиевского района за границами населенных пунктов в пределах балки Казенной, юго-восточней с. Родники. Общая площадь 60 га, — говорится в сообщении. — «Балка Широкая» расположена на территории Амвросиевского района, общая площадь 69 га. Состоит из двух участков: №1 площадью 48 га, северо-восточней п. Квашино, №2 площадью 21 га, юго-западней п. Сергеево-Крынка.

Заповедники станут частью природно-заповедного фонда Республики и будут находиться в статусе охраняемых территорий.

Ранее в ведомстве сообщали о том, что на территорию Республики прилетели краснокнижные утки-огари. Они облюбовали парк «Донецкий кряж». Эти красавцы считаются экзотикой в наших краях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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