Ольга Кобцева о переговорах по Донбассу: Конструктива с украинской стороной достичь не удалось
21 апреля участники рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы провели переговоры в режиме видеоконференции. На повестке дня стояли вопросы об открытии новых пунктов пропуска между государствами, а также об очередном обмене пленными. Однако переговоры закончились ничем. Об этом сообщила представитель ЛНР в подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Республики Ольга Кобцева.
— Повестка дня была прежней: достижение договоренностей по обмену; открытие дополнительных пунктов пропуска. К сожалению, конструктива с украинской стороной достичь не удалось, — рассказала Кобцева.
Напомним, что 16 апреля между Республиками Донбасса и Киевом прошел первый в 2020 году обмен пленными.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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