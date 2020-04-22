Ольга Кобцева о переговорах по Донбассу: Конструктива с украинской стороной достичь не удалось

22 Апр 2020 2020-04-22T13:17:42+03:00

На прошлых видеопереговорах Киев предпочел взять паузу в обсуждении вопроса об открытии новых КПП на линии разграничения. Фото: lug-info.com

Гумподгруппа ЛНР не смогла договориться с переговорщиками Украины о новом обмене пленными и открытии КПП

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21 апреля участники рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы провели переговоры в режиме видеоконференции. На повестке дня стояли вопросы об открытии новых пунктов пропуска между государствами, а также об очередном обмене пленными. Однако переговоры закончились ничем. Об этом сообщила представитель ЛНР в подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Республики Ольга Кобцева.

— Повестка дня была прежней: достижение договоренностей по обмену; открытие дополнительных пунктов пропуска. К сожалению, конструктива с украинской стороной достичь не удалось, — рассказала Кобцева.

Напомним, что 16 апреля между Республиками Донбасса и Киевом прошел первый в 2020 году обмен пленными.

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ИСТОЧНИК KP.RU