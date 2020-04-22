Погода в Луганске на день: 22 апреля местами возможны сильные порывы ветра

22 Апр 2020 2020-04-22T10:29:00+03:00

За 179 лет в Луганске 22 апреля самая низкая температура была минус 3 градус, а самая высокая – 27 градусов. Фото: инстаграм Лена Ракова

Изменить размер текста: A A

Погода в Луганске и по всей Республике на 22 апреля будет сильно колебаться. Ночью были заморозки. Температура упадет аж до минус 5 градусов, а днем она поднимется до 14 градусов тепла. Местами будут порывистый ветер. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— 22 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем без существенных осадков; ветер северо-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до минус 5, днем плюс 9-14 градусов, — говорится в сообщении.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса ниже нуля, днем – 11-13 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается ноль – минус 2 градуса ночью и 10-12 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – 2 градусов выше нуля ночью до 11-13 градусов тепла днем.

Читайте также:

Зеленский и Аваков раздули историю с нарушением карантина в Святогорской лавре и умолчали, что в Донбассе на Пасху появился новый очаг коронавируса

В прифронтовом поселке Новотроицкое Волновахского района сотня жителей дралась без масок, не соблюдая дистанцию в полтора метра (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU