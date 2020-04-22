Погода в Донецке на день: 22 апреля весь день будет пасмурно, но без осадков

22 Апр 2020 2020-04-22T09:05:24+03:00

За последние 130 лет 22 апреля в Донецке максимальная температура составляла 27 градусов тепла, а минимальная – мину 3 градуса. Фото: Руслан Красовский

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22 апреля в Донецке начнется с ясной и солнечной погоды. Но уже днём облака покроют все небо, будет пасмурно. Однако осадков не предвидится. Синоптики прогнозируют теплую погоду, но ветреную.

Скорость ветреных потоков 22 апреля будет составлять до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до 11 градусов тепла. К вечеру на улице станет немного прохладнее, температура опуститься на несколько градусов, а ветер станет сильнее.

Народный прогноз погоды. Среди верующих 22 апреля почитается память святого мученика Вадима, архимандрита. Многолетний опыт наблюдений наших предков показал, что если на этот день погода еще не установилась стабильно теплая, то грядущее лето будет сухим.

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ИСТОЧНИК KP.RU