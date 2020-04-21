Старомихайловку разносят снаряды ВСУ: Боеприпасы взорвались внутри жилища

21 Апр 2020 2020-04-21T22:24:51+03:00

Чудом никто не пострадал, но зато разрушены очередные дома мирных дончан

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Три домостроения повреждены в результате огня украинских силовиков в поселке Старомихайловка на западе Донецка.

- В результате обстрела зафиксированы повреждения по адресам: ул. Шевченко, 18 – хозпостройка; ул. Жуковского, 41 – стена гаража и кровля; ул. Жуковского, 42 – кровля, стены и остекление (2 снаряда разорвались внутри жилого дома, повреждена мебель, бытовая техника), – сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Также в 17:10 и 17:15 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению села Спартак и поселка Каштановое.

До этого украинские боевики обстреляли Спартак, Трудовские и Ясиноватую. Там под огонь попали сотрудники Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. Они были вынуждены спасаться в укрытии.

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ИСТОЧНИК KP.RU