Старомихайловку разносят снаряды ВСУ: Боеприпасы взорвались внутри жилища
Три домостроения повреждены в результате огня украинских силовиков в поселке Старомихайловка на западе Донецка.
- В результате обстрела зафиксированы повреждения по адресам: ул. Шевченко, 18 – хозпостройка; ул. Жуковского, 41 – стена гаража и кровля; ул. Жуковского, 42 – кровля, стены и остекление (2 снаряда разорвались внутри жилого дома, повреждена мебель, бытовая техника), – сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Также в 17:10 и 17:15 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению села Спартак и поселка Каштановое.
До этого украинские боевики обстреляли Спартак, Трудовские и Ясиноватую. Там под огонь попали сотрудники Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. Они были вынуждены спасаться в укрытии.
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ИСТОЧНИК KP.RU