В ДНР эпидемия ВИЧ/СПИДа не ослабевает

21 Апр 2020 2020-04-21T21:45:31+03:00

Лариса Ильмеева рассказала, что сейчас СПИД в 60-70 лет – не редкость Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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На сегодня в ДНР зарегистрировано больше 17 тысяч человек с диагнозом ВИЧ/СПИД. Об этом «КП» сообщила врач-эпидемиолог Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Лариса Ильмеева.

- Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека, давно вышла за пределы групп риска, как это было еще 30 лет назад, когда она распространялась в основном среди потребителей инъекционных наркотиков. На сегодня больше двух третьих зарегистрированных с ВИЧ-позитивным статусом заразились во время половых гетеросексуальных контактов без презерватива. Чаще этому подвержены женщины, их организм более уязвим к инфекции, - рассказала она.

Сейчас между ВИЧ-инфекцией и смертью не ставят знак равенства. С ней можно дожить до старости, если принимать антиретровирусную терапию.

Напомним, что эпидемия ВИЧ/СПИДа на Донетчине длится с середины 90-х годов прошлого столетия.

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ИСТОЧНИК KP.RU