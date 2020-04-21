Окраины Донецка и Ясиноватая были обстреляны ВСУ

21 Апр 2020 2020-04-21T20:53:49+03:00

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Карантины и самоизоляция не препятствуют тлеть войне в Донбассе. Украинские боевики обстреляли районы трех населенных пунктов на окраине Донецка и под Ясиноватой.

- В 17:10 и 17:15 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению села Спартак и поселка Каштановое. Всего выпущено 12 мин калибром 82 мм, – сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что в этот период под огонь попал район Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, которая расположена вблизи Ясиноватой. В направлении станции выпущено пять гранат из противотанкового гранатомета СПГ, также применялось стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Персонал был вынужден укрыться в убежище.

Также местные жители сообщают об обстрелах Трудовских, которые там стали давно уже регулярными, особенно с наступлением темноты.

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ИСТОЧНИК KP.RU