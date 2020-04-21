В ЛНР введут карантин в стационарах больниц и закроют кладбища для посещения
Сегодня состоялось очередное заседание Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве (ЧСПК) Луганской Народной Республики, на котором в связи с COVID-19 были введены дополнительные ограничительные меры.
На основании доклада Министра здравоохранения Наталии Пащенко об эпидемической ситуации в Республике, Комиссия приняла решение ввести карантин в стационарных отделениях больниц и закрыть для посещения граждан кладбища на период праздничных дней.
С завтрашнего дня будут запрещены все посещения больных в стационарах. А кроме того, главам городов и районов ЛНР дано распоряжение на время праздников, закрыть для посещения граждан кладбища, исключение - похороны.
Напоминаем, в ЛНР подтвержден 21 случай заражения коронавирусом.
Напомним, в ДНР действует Указ Главы "О введении режима повышенной готовности". Нарушение закона влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати до шестидесяти тысяч российских рублей; на должностных лиц – от сорока до восьмидесяти тысяч российских рублей; на физических лиц – предпринимателей – от восьмидесяти до ста тысяч российских рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU