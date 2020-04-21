2020-04-21T20:04:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим в ДНР: За что могут штрафовать

Депутат прокомментировала требование Указа Главы о масочном режиме в ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Теперь маска необходима не только продавцам, но и покупателям.Теперь маска необходима не только продавцам, но и покупателям.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова прокомментировала действие Указа Главы ДНР № 57 «О введении режима повышенной готовности», который, кроме прочего, касается масочного режима. Напомним, указ предусматривает обязательное наличие маски в общественных местах: магазинах, аптеках, транспорте.

Нарушение закона влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати до шестидесяти тысяч российских рублей; на должностных лиц – от сорока до восьмидесяти тысяч российских рублей; на физических лиц – предпринимателей – от восьмидесяти до ста тысяч российских рублей.

- Люди возмущаются: «Вы зарплаты видели?!», «Откуда такие цифры?!» А чего возмущаться? Законопослушным гражданам вообще не стоит переживать из-за штрафов и их размеров, - пояснила депутат. - Потому что, если вы носите маску в магазине и транспорте, то ничего не нарушаете, и соответственно штрафов тоже нет… А тот, кто накручивает вас фразами «найдут к чему придраться» - обычные провокаторы и паникёры. Если вы решили, что маску носить не будете из принципа или, например, считаете ее ненужным атрибутом, который ни от чего не защищает, то готовьтесь оплатить штраф. Решив, что у вас есть право рисковать жизнями окружающих, заражать их смертельно опасной болезнью, будьте готовы, что у государства есть полное право оштрафовать вас до 60 000 рублей.

А потому позаботьтесь о наличии чистой маски, а лучше - не одной, и не рискуйте понапрасну.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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