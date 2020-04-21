Отопительный сезон в ДНР завершится 22 апреля

21 Апр 2020 2020-04-21T17:29:35+03:00

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На сегодня все объекты жизнеобеспечения Республики работают без перебоев. Об этом сегодня рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

- Все системы жизнеобеспечения Республики работают в штатном режиме. По состоянию на утро сегодняшнего дня в работе находились 838 котельных. Отапливался практически весь жилой фонд, учреждения здравоохранения, за исключением тех социальных объектов, куда поставка теплоносителя была прекращена ранее по письмам потребителей. Это перешедшие на дистанционную форму обучения учебные заведения, временно приостановившие работу учреждения культуры, промышленные объекты, складские помещения, - сообщил Сергей Сергеевич.

В связи с приближением даты окончания отопительного сезона котельные начнут отключать 22 апреля.

Водоснабжение Республики стабильно, задействованы все объекты. Министр отметил, что все вопросы функционирования коммунального хозяйства Минстрой держит на контроле и решает совместно с администрациями городов и районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU