В Луганске МЧС обеззараживают общественный транспорт
На прошлых выходных спасатели МЧС ЛНР продезинфицировали больше сорока такси и троллейбусов по просьбе Администрации Луганска. Это одна из мер профилактики для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Сovid-19. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
— Мероприятия по обеззараживанию городского общественного транспорта осуществляли сотрудники аварийно-спасательной части Луганского государственного пожарно-спасательного отряда. Во время работы сотрудники МЧС использовали специальный дезинфицирующий раствор, — говорится в сообщении.
Добавим, что по официальной информации на 17 апреля в ЛНР зарегистрирован 21 заболевший коронавирусной инфекцией. Как заверяет Минздрав Республики все они находятся в удовлетворительном состоянии.
Читайте также
Зеленский и Аваков раздули историю с нарушением карантина в Святогорской лавре и умолчали, что в Донбассе на Пасху появился новый очаг коронавируса
В прифронтовом поселке Новотроицкое Волновахского района сотня жителей дралась без масок, не соблюдая дистанцию в полтора метра (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»