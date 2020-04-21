В Луганске МЧС обеззараживают общественный транспорт

21 Апр 2020 2020-04-21T18:02:39+03:00

На прошлых выходных спасатели продезинфицировали больше сорока такси и троллейбусов

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На прошлых выходных спасатели МЧС ЛНР продезинфицировали больше сорока такси и троллейбусов по просьбе Администрации Луганска. Это одна из мер профилактики для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Сovid-19. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

— Мероприятия по обеззараживанию городского общественного транспорта осуществляли сотрудники аварийно-спасательной части Луганского государственного пожарно-спасательного отряда. Во время работы сотрудники МЧС использовали специальный дезинфицирующий раствор, — говорится в сообщении.

Добавим, что по официальной информации на 17 апреля в ЛНР зарегистрирован 21 заболевший коронавирусной инфекцией. Как заверяет Минздрав Республики все они находятся в удовлетворительном состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU