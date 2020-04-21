2020-04-21T16:05:25+03:00
Дом. Семья

Краснокнижные утки - огари облюбовали парк «Донецкий кряж»

Эти красавцы считаются экзотикой в наших краях
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Одна из самых красивых пород уток. Фото: ferma.guruОдна из самых красивых пород уток. Фото: ferma.guru
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Краснокнижные утки – огари были замечены экологами на территории ландшафтного парка «Донецкий кряж».

- К нам прилетели редкие «огненные» утки – огaри. Эти крaсивейшие птицы давно стали экзотикой для дикой природы края. Данные по количеству особей и их местоположению мы не даем, так как утка краснокнижная, находится под охраной, поэтому любая информация может пагубно отразиться на ее существовании, – сообщили в природоохранном учреждении.

Она добавила, что обычно огaри гнездятся в чужих, как правило, покинутых норaх – сусликов, барсуков или лис. Красные утки живут парами или маленькими группами, гораздо реже — большой стаей. В неволе эти птицы, как правило, агрессивны и необщительны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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