Краснокнижные утки - огари облюбовали парк «Донецкий кряж»

21 Апр 2020 2020-04-21T16:05:25+03:00

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Краснокнижные утки – огари были замечены экологами на территории ландшафтного парка «Донецкий кряж».

- К нам прилетели редкие «огненные» утки – огaри. Эти крaсивейшие птицы давно стали экзотикой для дикой природы края. Данные по количеству особей и их местоположению мы не даем, так как утка краснокнижная, находится под охраной, поэтому любая информация может пагубно отразиться на ее существовании, – сообщили в природоохранном учреждении.

Она добавила, что обычно огaри гнездятся в чужих, как правило, покинутых норaх – сусликов, барсуков или лис. Красные утки живут парами или маленькими группами, гораздо реже — большой стаей. В неволе эти птицы, как правило, агрессивны и необщительны.

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ИСТОЧНИК KP.RU