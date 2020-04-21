В ДТП в Луганске погибли мать и ребенок
20 апреля в Луганске произошла страшная авария. На перекрестке автомобиль наехал на мать с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
Происшествие произошло поздно вечером. Женщина с дочкой хотели перейти дорогу, когда неожиданно появился автомобиль. В результате ребенок погиб на месте. Женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти ее жизнь так и не удалось.
- В 21.10 в Луганске на перекрестке улиц Буденного и Королева водитель легкового автомобиля «Chery Amulet» совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть. В результате ДТП погибла девочка 2017 года рождения, и получила травмы ее мать 1987 года рождения. Пострадавшая скончалась в больнице. Подразделения МЧС не привлекались, — говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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