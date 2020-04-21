У жителя Донецка изъяли на дому целый склад оружия, включая гранатомет

21 Апр 2020 2020-04-21T14:11:56+03:00

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Сегодня у местного жителя сотрудниками уголовного розыска Буденновского райотдела полиции Донецка был изъят арсенал оружия и боеприпасов.

- При осмотре частного домовладения подозреваемого полицейские обнаружили автомат Калашникова со снаряженным 30 патронами магазином, пистолет Макарова с двумя снаряженными магазинами по восемь патронов, РПГ-7 (ручной гранатомет), обрез двуствольного ружья, гранату Ф-1, шесть гранат РГД-5, три снаряда «ВОГ», три запала к гранатам, три комплекта выстрелов к РПГ, один выстрел к «Утесу», коробку, в которой находилось более 100 патронов различного калибра, а также два выстрела с комплектом к гранатомету, - сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Мужчина сообщил, что нашел боеприпасы еще в октябре 2016 года и хранил их дома, но, уверяет, что никакой цели не преследовал.

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ИСТОЧНИК KP.RU