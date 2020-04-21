Коронавирус в ДНР: Новых случаев заболевания Covid-19 не выявлено

21 Апр 2020 2020-04-21T13:08:41+03:00

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За прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусом в ДНР не выявлено. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

За все время в ДНР зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом. Двое пациентов выздоровели и были выписаны из больницы. На данный момент лечение от Covid-19 проходят 34 жителя Республики.

- По состоянию на 11 часов 30 минут 21 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Донецкой Народной Республики – 36. За сутки – 0. Летальных случаев – 0. Выписаны с выздоровлением – 2. Находятся на лечении 34.

Под наблюдение медиков, за прошедшие сутки, взяты 15 человек, трое из них госпитализированы, трое переведены в другие учреждения, остальные самоизолированы на дому.

- Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 279 человек. 8 065 человек – находятся на домашней самоизоляции. Всего под наблюдением 8 344 человека, - уточнили в здравоохранительном ведомстве Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU