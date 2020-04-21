2020-04-21T13:08:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: Новых случаев заболевания Covid-19 не выявлено

Лечение от коронавируса в ДНР проходят 34 человека
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Лечение от коронавируса продолжают 34 жителя ДНРЛечение от коронавируса продолжают 34 жителя ДНРФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусом в ДНР не выявлено. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

За все время в ДНР зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом. Двое пациентов выздоровели и были выписаны из больницы. На данный момент лечение от Covid-19 проходят 34 жителя Республики.

- По состоянию на 11 часов 30 минут 21 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Донецкой Народной Республики – 36. За сутки – 0. Летальных случаев – 0. Выписаны с выздоровлением – 2. Находятся на лечении 34.

Под наблюдение медиков, за прошедшие сутки, взяты 15 человек, трое из них госпитализированы, трое переведены в другие учреждения, остальные самоизолированы на дому.

- Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 279 человек. 8 065 человек – находятся на домашней самоизоляции. Всего под наблюдением 8 344 человека, - уточнили в здравоохранительном ведомстве Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пасхальное чудо: В Донецке «усыновили» собаку, получившую минно-взрывную травму и спасенную приютом «4 ЛАПКИ»

Донецкий приют «4 ЛАПКИ» подарил раненому псу вторую жизнь (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жителя Донецка изъяли на дому целый склад оружия, включая гранатомет
Коронавирус в ДНР: Новых случаев заболевания Covid-19 не выявлено
В Мариуполе спасатели вытащили из неработающего фонтана собаку: животное просидело там более трех суток
150 снарядов прилетело от ВСУ только за сутки: Села ДНР под минометным огнем Украины
Пасхальное чудо: В Донецке «усыновили» собаку, получившую минно-взрывную травму и спасенную приютом «4 ЛАПКИ»
Минские переговоры по Донбассу начались в режиме скайп-конференции
Погода в Луганске на день: 21 апреля луганчан ждут +13 и небольшие осадки
Погода в Донецке на день: Вторник, 21 апреля, пройдет без осадков
Зеленский и Аваков молчат, что полиция создала в Донбассе новый очаг коронавируса
Два ВСУшника с подозрением на коронавирус дезертировали из бригады под Горловкой
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам лишения свободы за сотрудничество с СБУ
В ЛНР реорганизуют угольную промышленность
«Разбирал гранату на Пасху»: 24-летний житель Донбасса сначала «умер» после взрыва, а потом ожил
Пасха в ДНР – 2020: Несмотря на рекомендацию воздержаться от посещения храмов, около 80 тысяч человек пришло на праздничную службу
На блокпосту нацгвардейцы избили мирного жителя Донбасса, который боялся заразиться от них коронавирусом
Стало известно, когда пенсионерам Донбасса выплатят «тысячу гривен от Зеленского»
ВСУ повредили в Донецке два дома пока с Украиной договаривались о новых участках разведения войск
В Луганске прохожий вывел 43-летнюю женщину из горящей квартиры на двенадцатом этаже
В подконтрольном Украине Донбассе на одну вакансию претендуют больше 20 безработных
Коронавирус в ДНР за все время выявлен у 36 человек
Денис Пушилин возложил цветы к памятнику освободителю Донбасса Францу Гринкевичу