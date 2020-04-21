В Мариуполе спасатели вытащили из неработающего фонтана собаку: животное просидело там более трех суток

21 Апр 2020 2020-04-21T13:01:35+03:00

Из-за карантина отдыхающих в парке не было и животное было обречено на гибель

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Вчера в Мариуполе спасатели вытащили из неработающего фонтана собаку, которая просидела там более трех суток. Животное было обречено на мучительную смерть от голода.

Как стало известно, около полудня в МЧС позвонили жители с просьбой помочь собаке, которая более трех суток сидит в неработающем фонтане в Приморском парке.

На место происшествия выехала мобильная группа аварийно-водолазной службы горсовета. Истощенный пес все это время просидел в неработающем фонтане “Посейдон”. Самостоятельно животное выбраться не могло, а отдыхающих в парке из-за карантинных мероприятий – нет.

Наверное, во времена испытаний вся надежда на неравнодушных людей, которые не пройдут мимо чужого горя. И неважно, животное или человек попали в беду.

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ИСТОЧНИК KP.RU