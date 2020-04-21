2020-04-21T13:01:35+03:00
Добрые дела

В Мариуполе спасатели вытащили из неработающего фонтана собаку: животное просидело там более трех суток

Из-за карантина отдыхающих в парке не было и животное было обречено на гибель
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Бедняга просидел в бассейне более трех суток. Фото: 0629.com.uaБедняга просидел в бассейне более трех суток. Фото: 0629.com.ua
Изменить размер текста:

Вчера в Мариуполе спасатели вытащили из неработающего фонтана собаку, которая просидела там более трех суток. Животное было обречено на мучительную смерть от голода.

Как стало известно, около полудня в МЧС позвонили жители с просьбой помочь собаке, которая более трех суток сидит в неработающем фонтане в Приморском парке.

На место происшествия выехала мобильная группа аварийно-водолазной службы горсовета. Истощенный пес все это время просидел в неработающем фонтане “Посейдон”. Самостоятельно животное выбраться не могло, а отдыхающих в парке из-за карантинных мероприятий – нет.

Наверное, во времена испытаний вся надежда на неравнодушных людей, которые не пройдут мимо чужого горя. И неважно, животное или человек попали в беду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганске прохожий вывел 43-летнюю женщину из горящей квартиры на двенадцатом этаже

Происшествие случилось в квартале Героев Сталинграда (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жителя Донецка изъяли на дому целый склад оружия, включая гранатомет
Коронавирус в ДНР: Новых случаев заболевания Covid-19 не выявлено
В Мариуполе спасатели вытащили из неработающего фонтана собаку: животное просидело там более трех суток
150 снарядов прилетело от ВСУ только за сутки: Села ДНР под минометным огнем Украины
Пасхальное чудо: В Донецке «усыновили» собаку, получившую минно-взрывную травму и спасенную приютом «4 ЛАПКИ»
Минские переговоры по Донбассу начались в режиме скайп-конференции
Погода в Луганске на день: 21 апреля луганчан ждут +13 и небольшие осадки
Погода в Донецке на день: Вторник, 21 апреля, пройдет без осадков
Зеленский и Аваков молчат, что полиция создала в Донбассе новый очаг коронавируса
Два ВСУшника с подозрением на коронавирус дезертировали из бригады под Горловкой
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам лишения свободы за сотрудничество с СБУ
В ЛНР реорганизуют угольную промышленность
«Разбирал гранату на Пасху»: 24-летний житель Донбасса сначала «умер» после взрыва, а потом ожил
Пасха в ДНР – 2020: Несмотря на рекомендацию воздержаться от посещения храмов, около 80 тысяч человек пришло на праздничную службу
На блокпосту нацгвардейцы избили мирного жителя Донбасса, который боялся заразиться от них коронавирусом
Стало известно, когда пенсионерам Донбасса выплатят «тысячу гривен от Зеленского»
ВСУ повредили в Донецке два дома пока с Украиной договаривались о новых участках разведения войск
В Луганске прохожий вывел 43-летнюю женщину из горящей квартиры на двенадцатом этаже
В подконтрольном Украине Донбассе на одну вакансию претендуют больше 20 безработных
Коронавирус в ДНР за все время выявлен у 36 человек
Денис Пушилин возложил цветы к памятнику освободителю Донбасса Францу Гринкевичу