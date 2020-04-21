150 снарядов прилетело от ВСУ только за сутки: Села ДНР под минометным огнем Украины

21 Апр 2020 2020-04-21T12:40:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинские военные преступники нанесли удар из минометов и противотанкового гранатомета СПГ-9 по району поселка Жабичево к северу от Донецка.

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению от поселка Пески к поселку Жабичево выпущено шесть мин калибром 82 мм, четыре гранаты из СПГ, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В целом, за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 150 боеприпасов.

Обстрелам на донецком направлении подверглись район столичного аэропорта, окрестности поселков Александровка, Старомихайловка, Жабичево, шахты «Трудовская» и Еленовка, на горловском – район поселка шахты 6/7, а также окрестности села Сигнальное и Докучаевска на мариупольском направлении.

Вот только, за экономическим кризисом и коронавирусной паникой, Донбасс вытеснен из информационного пространства.

Читайте также

11-летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова: «Даже на дистанционке не бросаю тхэквандо и пишу новую пьесу»

Драматург и чемпион ЛНР по тхэквандо рассказала «Комсомолке», как переживает дистанционное обучение и тренировки онлайн (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU