2020-04-21T12:40:52+03:00
Политика

150 снарядов прилетело от ВСУ только за сутки: Села ДНР под минометным огнем Украины

СЦКК заявило о нарушении режима прекращения огня
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Результат перемирия.Результат перемирия.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Украинские военные преступники нанесли удар из минометов и противотанкового гранатомета СПГ-9 по району поселка Жабичево к северу от Донецка.

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению от поселка Пески к поселку Жабичево выпущено шесть мин калибром 82 мм, четыре гранаты из СПГ, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В целом, за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 150 боеприпасов.

Обстрелам на донецком направлении подверглись район столичного аэропорта, окрестности поселков Александровка, Старомихайловка, Жабичево, шахты «Трудовская» и Еленовка, на горловском – район поселка шахты 6/7, а также окрестности села Сигнальное и Докучаевска на мариупольском направлении.

Вот только, за экономическим кризисом и коронавирусной паникой, Донбасс вытеснен из информационного пространства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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