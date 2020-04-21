Пасхальное чудо: В Донецке «усыновили» собаку, получившую минно-взрывную травму и спасенную приютом «4 ЛАПКИ»

21 Апр 2020 2020-04-21T10:32:54+03:00

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- Пасха – это не только куличи и расписные яйца, это ещё и волшебство, - рассказал администратор приюта «4 ЛАПКИ» Андрей Шаталов. - В донецком приюте «4 ЛАПКИ» случилось настоящее пасхальное чудо. В Великий День очищения, вдохновения и веры, приютскую прописку на домашнюю сменил пёсик Рик, жизнь которого всего несколько месяцев назад висела на волоске...

В канун новогодних праздников пес подорвался на мине. Бедняга чудом остался жив – его тельце было всё иссечено осколками, а нижняя челюсть была раздроблена на мелкие кусочки.

Шансы на спасение были, но очень небольшие... Но хирург сделал невозможное.

- Сейчас уже и не верится, что всё это было наяву и спустя почти четыре месяца, о том страшном дне напоминают только несколько маленьких шрамов от осколков и кончик язычка, который потешно торчит из-за не совсем правильного прикуса, - говорит Андрей. - Всего за несколько месяцев, Рик смог доказать, что нужно верить всегда, даже когда очень трудно и тяжело. Несмотря на крутые виражи, теперь его жизнь превратилась в благодать и счастье! Сотрудники приюта добавили, что мечтают, чтобы для каждого бездомного хвостика, как можно скорее нашелся любящий хозяин и родительский дом и поблагодарили всех, кто берет животных из приюта.

А если взять животное в дом по каким-то причинам вы не можете, то всегда есть возможность помочь приюту материально:

Сбербанк РФ 5469520025276023 Ирина Викторовна В. Карта привязана к номеру телефона: +79185438287 ПриватБанк 5168 7554 4292 9671 Виктория Гречко Карта ЦРБ Донецк: 1122 2706 1121 8546 Ирина Волик (срок действия до 06/20)

ИСТОЧНИК KP.RU