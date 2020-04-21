2020-04-21T09:49:51+03:00
Политика

Минские переговоры по Донбассу начались в режиме скайп-конференции

Рабочая группа обсудит вопросы по созданию плана мероприятий по установлению местонахождения лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова примет участие в переговорах. Фото: ДАНОмбудсмен ДНР Дарья Морозова примет участие в переговорах. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Гуманитарная подгруппа приступила к работе на минской переговорной площадке, планируется обсудить проблему поиска пропавших без вести. На повестке дня — обсуждение прошедшего 16 апреля обмена пленными между ДНР и Украиной

- Рабочая группа по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе приступила к работе. Заседание будет проходить в режиме скайп-конференции, - заявили в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Дарьи Морозовой, которая также представляет Донецк в подгруппе.

В режиме скайп-конференции обсудят работу по созданию плана мероприятий по установлению местонахождения лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом, а также идентификации неопознанных тел.

Ранее, 16 апреля, между Республиками и Украиной произошел обмен пленными. Тогда Украина передала ДНР 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пасхальное чудо: В Донецке «усыновили» собаку, получившую минно-взрывную травму и спасенную приютом «4 ЛАПКИ»
Минские переговоры по Донбассу начались в режиме скайп-конференции
Погода в Луганске на день: 21 апреля луганчан ждут +13 и небольшие осадки
Погода в Донецке на день: Вторник, 21 апреля, пройдет без осадков
Зеленский и Аваков молчат, что полиция создала в Донбассе новый очаг коронавируса
Два ВСУшника с подозрением на коронавирус дезертировали из бригады под Горловкой
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам лишения свободы за сотрудничество с СБУ
В ЛНР реорганизуют угольную промышленность
«Разбирал гранату на Пасху»: 24-летний житель Донбасса сначала «умер» после взрыва, а потом ожил
Пасха в ДНР – 2020: Несмотря на рекомендацию воздержаться от посещения храмов, около 80 тысяч человек пришло на праздничную службу
На блокпосту нацгвардейцы избили мирного жителя Донбасса, который боялся заразиться от них коронавирусом
Стало известно, когда пенсионерам Донбасса выплатят «тысячу гривен от Зеленского»
ВСУ повредили в Донецке два дома пока с Украиной договаривались о новых участках разведения войск
В Луганске прохожий вывел 43-летнюю женщину из горящей квартиры на двенадцатом этаже
В подконтрольном Украине Донбассе на одну вакансию претендуют больше 20 безработных
Коронавирус в ДНР за все время выявлен у 36 человек
Денис Пушилин возложил цветы к памятнику освободителю Донбасса Францу Гринкевичу