Минские переговоры по Донбассу начались в режиме скайп-конференции
Гуманитарная подгруппа приступила к работе на минской переговорной площадке, планируется обсудить проблему поиска пропавших без вести. На повестке дня — обсуждение прошедшего 16 апреля обмена пленными между ДНР и Украиной
- Рабочая группа по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе приступила к работе. Заседание будет проходить в режиме скайп-конференции, - заявили в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Дарьи Морозовой, которая также представляет Донецк в подгруппе.
В режиме скайп-конференции обсудят работу по созданию плана мероприятий по установлению местонахождения лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом, а также идентификации неопознанных тел.
Ранее, 16 апреля, между Республиками и Украиной произошел обмен пленными. Тогда Украина передала ДНР 10 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU