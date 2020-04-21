Минские переговоры по Донбассу начались в режиме скайп-конференции

21 Апр 2020 2020-04-21T09:49:51+03:00

Рабочая группа обсудит вопросы по созданию плана мероприятий по установлению местонахождения лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом

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Гуманитарная подгруппа приступила к работе на минской переговорной площадке, планируется обсудить проблему поиска пропавших без вести. На повестке дня — обсуждение прошедшего 16 апреля обмена пленными между ДНР и Украиной

- Рабочая группа по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе приступила к работе. Заседание будет проходить в режиме скайп-конференции, - заявили в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Дарьи Морозовой, которая также представляет Донецк в подгруппе.

В режиме скайп-конференции обсудят работу по созданию плана мероприятий по установлению местонахождения лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом, а также идентификации неопознанных тел.

Ранее, 16 апреля, между Республиками и Украиной произошел обмен пленными. Тогда Украина передала ДНР 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU