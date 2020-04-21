2020-04-21T08:28:14+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 21 апреля луганчан ждут +13 и небольшие осадки

Ночью в ЛНР возможны заморозки
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Весна наступила ранняя, но капризная. Фото: Евгении КарпачевойВесна наступила ранняя, но капризная. Фото: Евгении Карпачевой
Изменить размер текста:

Температура воздуха в ЛНР 21 апреля будет колебаться от нуля градусов ночью до 13 градусов тепла днем.

- С 21.00 20 апреля до 21.00 21 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки до минус 3, днем плюс 8-13 градусов, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса ниже нуля, днем – 11-13 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1-3 градуса ночью и 10-12 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 2-4 градусов тепла ночью до 11-13 градусов выше нуля днем.

Читайте также

В Донецкой Народной Республике введены новые ограничительные меры

Также продлено действие ранее принятых ограничений для недопущения распространения коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пасхальное чудо: В Донецке «усыновили» собаку, получившую минно-взрывную травму и спасенную приютом «4 ЛАПКИ»
Минские переговоры по Донбассу начались в режиме скайп-конференции
Погода в Луганске на день: 21 апреля луганчан ждут +13 и небольшие осадки
Погода в Донецке на день: Вторник, 21 апреля, пройдет без осадков
Зеленский и Аваков молчат, что полиция создала в Донбассе новый очаг коронавируса
Два ВСУшника с подозрением на коронавирус дезертировали из бригады под Горловкой
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам лишения свободы за сотрудничество с СБУ
В ЛНР реорганизуют угольную промышленность
«Разбирал гранату на Пасху»: 24-летний житель Донбасса сначала «умер» после взрыва, а потом ожил
Пасха в ДНР – 2020: Несмотря на рекомендацию воздержаться от посещения храмов, около 80 тысяч человек пришло на праздничную службу
На блокпосту нацгвардейцы избили мирного жителя Донбасса, который боялся заразиться от них коронавирусом
Стало известно, когда пенсионерам Донбасса выплатят «тысячу гривен от Зеленского»
ВСУ повредили в Донецке два дома пока с Украиной договаривались о новых участках разведения войск
В Луганске прохожий вывел 43-летнюю женщину из горящей квартиры на двенадцатом этаже
В подконтрольном Украине Донбассе на одну вакансию претендуют больше 20 безработных
Коронавирус в ДНР за все время выявлен у 36 человек
Денис Пушилин возложил цветы к памятнику освободителю Донбасса Францу Гринкевичу