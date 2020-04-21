Погода в Луганске на день: 21 апреля луганчан ждут +13 и небольшие осадки

21 Апр 2020 2020-04-21T08:28:14+03:00

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Температура воздуха в ЛНР 21 апреля будет колебаться от нуля градусов ночью до 13 градусов тепла днем.

- С 21.00 20 апреля до 21.00 21 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки до минус 3, днем плюс 8-13 градусов, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса ниже нуля, днем – 11-13 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1-3 градуса ночью и 10-12 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 2-4 градусов тепла ночью до 11-13 градусов выше нуля днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU