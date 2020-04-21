Погода в Донецке на день: Вторник, 21 апреля, пройдет без осадков

21 Апр 2020 2020-04-21T08:20:21+03:00

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Первый рабочий день, 21 апреля, выдастся в Донецке относительно теплым и солнечным. Ночью возможны заморозки до -1, зато днем пригреет апрельское солнце до +13.

При этом будет облачно. Атмосферное давление 746 мм рт ст. В целом, на этой неделе сохранится тенденция к потеплению - к пятнице в Донецке +18. Ветер будет северо-западным и его скорость сегодня до 4,4 м/с.

21 апреля почитается память святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асигкрита, Флегонта, Ерма. Наши предки примечали: если рассвет на Руфу ясный, то лето будет хорошее, если хмуро, то лето будет ненастное, а если туманно - быть летом непогоде, а если будет теплый вечер и тихая ночь, лето будет жарким и сухим.

Осадков синоптики не обещают.

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ИСТОЧНИК KP.RU